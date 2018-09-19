الشرطة السعودية تحقق بانتحار عشرينية أنهت حياتها بقطعة قماش

تحقق الأجهزة الأمنية السعودية في مكة المكرمة بحادثة انتحار فتاة عشرينية تحمل الجنسية البرماوية يوم الأربعاء في منطقة وادي جليل.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بوجود جثة لفتاة داخل منزلها الكائن في وادي جليل بمكة المكرمة، بحسب صحيفة “سبق” الإلكترونية.

وأفاد مصدر أمني للصحيفة أن التحقيقات الأولية أظهرت قيام الفتاة بإنهاء حياتها داخل منزلها بربط عنقها مستخدمة قطعة قماش في مروحة غرفتها ما أسفر عن وفاتها.

وأضاف المصدر أن الجهات المختصة قامت بنقل جثمان الفتاة إلى المستشفى لإكمال كشف الطبيب الشرعي لتأكيد أسباب الوفاة، مشيرًا إلى أن الشرطة تولت التحقيق بالحادثة تمهيدًا لإحالة ملف القضية لجهة الاختصاص.