السعودية.. مفاجأة في حادثة طفل القطيف الذي مات مختنقًا داخل “باص” مدرسي

شهدت حادثة وفاة طفل اختناقًا داخل حافلة نقل مدرسي خاصة، والتي هزّت مدينة الهفوف السعودية الأحد الماضي، تطورات جديدة، وذلك بعد أن ووري جثمان الطفل الثرى اليوم الأربعاء.

ورغم المسؤولية الواضحة لسائق الحافلة، والذي نسي الطفل داخلها حتى توفي مختنقًا، فقد قام والد الطفل بالتنازل عن الحق الخاص تجاه السائق، ما فاجأ عددًا من المتابعين، ما بين مؤيد ومعارض لتصرف الأب، بحسب صحيفة “سبق” المحلية.

وذكرت مصادر أن والد الطفل قد سجل تنازلًا في النيابة العامة بمحافظة القطيف عن الحق الخاص تجاه سائق الحافلة، فيما يبقى السائق خاضعًا للمساءلة بالحق العام.

وشيّعت جموع الأهالي بمدينة الهفوف اليوم جثمان الطفل، بعد أن تسلّم أهله جثمانه من مستشفى القطيف المركزي، بعد يومين من حادثة وفاته.