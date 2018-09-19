شاهد.. هكذا استقبل الملك سلمان عمران خان بعد اختياره السعودية أول وجهة عقب انتخابه

بدا واضحًا الاحتفاء السعودي برئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الأربعاء، بعد اختياره السعودية كوجهة أولى له ضمن زيارته الخارجية، بعد انتخابه في المنصب.

واستقبل خان من قبل الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام الملكي بمدينة جدة، وسط عروض احتفالية حضرها الوفد الباكستاني وكبار المسؤولين في المملكة.

وحول اختياره للسعودية كمحطة أولى في زياراته الخارجية، بعد توليه المنصب قال خان في تصريحات صحفية “نقف مع السعودية دائمًا، ونؤكد دعمنا لها.. وأي شخص يأتي للسلطة (في باكستان) سيزور السعودية أولًا .. لأن السعودية ساعدت باكستان عندما احتاجت للمساعدة”.

وإلى هذا الاختيار الخاص للممكلة أشار وزير الإعلام السعودي عواد العواد بالقول في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي “هي أول وجهة خارجية لدولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية السيد عمران خان منذ انتخابه، وهو ما يعكس المكانة الكبيرة لبلادنا بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، حفظهما الله، وما يحظيان به من تقدير عالمي”.

ووصل رئيس الوزراء الباكستاني إلى السعودية يوم أمس الثلاثاء، وأجرى مباحثات اليوم الأربعاء مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهد الأمير محمد بن سلمان، حول العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “واس”.