التحالف: العفو الملكي الخاص بالعسكريين في اليمن لا يشمل الجرائم الواردة في القانون الدولي

قالت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الإعفاء الملكي الخاص بالعسكريين العاملين في اليمن يتعلق بالجزاءات الانضباطية والسلوكية، ولا يتعلق بالقانون الدولي الإنساني.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي؛ أن قيادة القوات المشتركة للتحالف اطلعت على ما تمّ تداوله بخصوص العفو الملكي بشأن العسكريين المشاركين في عمليات إعادة الأمل، مضيفًا: “بالرجوع للأمر السامي الكريم يتضح أن الأمر السامي الصادر بالعفو محدّد وواضح، إذ إنه يتعلق بالجزاءات الانضباطية والسلوكية ولا ينطبق على أيّ جريمة واردة في القانون الدولي الإنساني”.

وفي هذا الإطار، تود قيادة القوات المشتركة للتحالف، أن تؤكّد التزامها التام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية والاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن.