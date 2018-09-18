اليوم الوطني السعودي يتزامن مع حدث سار خليجيًا

يستعد السعوديون، يوم الأحد القادم، للاحتفال بعيدهم الوطني المخلد لذكرى توحيد المملكة، والذي يتم الاحتفاء به يوم الـ23 سبتمبر/أيلول من كل عام.

ويخلد هذا اليوم تأسيس المملكة، وتحولها من “مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها” إلى السعودية.

وتمكن الملك عبدالعزيز آل سعود من توحيد المملكة بعد كفاح مسلح دام أكثر من ثلاثين عامًا، لتستقر بعدها وتشهد تطورًا سريعًا.

ويتزامن اليوم الوطني السعودي هذا العام مع يوم انتظره الخليجيون بترقب كبير، وهو مطلع فصل الخريف الذي يصادف أيضًا يوم 23 سبتمبر، حيث سيودعون فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا للحرارة والرطوبة.

وقد يبدو الاحتفال باليوم الوطني هذا العام أكثر بهجة من أي عام مضى، مع رحيل صيف هذا العام الذي عانى الخليجيون منه أشهرًا طويلة.

ولا يعني دخول فصل الخريف “فلكيًّا” بأن درجات الحرارة ستنخفض مُباشرةً، بل إن التغيُّر في الطقس سيحدُث بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة، حيثُ تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي، ويزداد انخفاضها وضوحًا، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.