إلزام سعودي بتسليم أبنائه إلى والدتهم اليمنية بالقوة الجبرية

أصدرت محكمة التنفيذ في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية أمرًا قضائيًّا بإنفاذ حكم تسليم مواطن لأبنائه الأربعة إلى والدتهم، ذات الجنسية اليمنية، بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة.

وكانت المقيمة اليمنية رفعت دعوى تطالب فيها بحضانة أبنائها الأربعة، الذين يعيشون مع والدهم، فصدر لها صك شرعي من المحكمة العامة بجازان يثبت حقها في الحضانة، وفق صحيفة “الوطن” المحلية.

ولجأت المقيمة إلى محكمة التنفيذ بعد رفع الطلب إلكترونيًّا في يوم تقديم الطلب نفسه، لتصدر المحكمة أمرًا قضائيًّا، يقضي بإنفاذ الحكم بالقوة الجبرية، باستخدام الشرطة، وفق إجراءات اللائحة التنفيذية.