إحالة قضية وفاة الطفلة “العنود” في أحد مطارات السعودية للمحكمة

استدعت اللجنة الطبية المسؤولة عن ملف الطفلة التي توفيت في مطار الملك فهد الدولي بالدمام في المملكة العربية السعودية، بسبب روائح المنظفات والمطهرات، والد الطفلة، لسماع أقواله في الشكوى التي تقدم بها ضد الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية.

وقال والد الطفلة العنود، لصحيفة “اليوم” المحلية” إنه حضر إلى مقر اللجنة، وتم إطلاعه على التقرير الطبي الذي أرجع سبب الوفاة إلى تضخم عضلة القلب ونقص الأوكسجين، وطلبت منه صك حصر ورثة، تمهيدًا لإحالة القضية للمحكمة.

وكانت الطفلة العنود وبعد عودتها من الولايات المتحدة فقدت وعيها في المطار داخل إحدى دورات المياه نتيجة روائح المنظفات والمطهرات، على حد قول والدها في شكواه التي رفعها، إذ ذكر أيضًا عدم تواجد طبيب في العيادة الطبية بالمطار، الأمر الذي نفته الشؤون الصحية لاحقًا.

ووصلت الطفلة – التي لها سجل طبي في مرض القلب – إلى مركز المراقبة الصحية في المطار فاقدة الوعي وحاول الفريق الطبي إنعاشها ولكنها توفيت.

وإثر ذلك، تقدم والدها بشكوى ضد المطار متهمًا إياه بالإهمال، فيما أكدت شركة مطارات الدمام أن جميع مواد النظافة المستخدمة في المطار ذات معايير معتمدة من الجهات المعنية، ولم ترد أي شكاوى حولها.