في أول زيارة خارجية له.. عمران خان يزور الرياض الثلاثاء المقبل

يتوجه رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان إلى العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء المقبل، في أول زيارة خارجية منذُ تولّيه منصبه.

وسيبدأ خان زيارة تستمر يومين إلى السعودية بعد شهر بالضبط على تولّيه منصبه، وتأتي الزيارة في وقت تواجه باكستان أزمة في ميزان المدفوعات.

وتأتي الزيارة وسط تكهنات بسعي رئيس الحكومة الجديد للحصول على قروض بمليارات الدولارات من الدول الحليفة لبلاده.

وأعلنت وزارة الخارجية أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتابعت في بيان أن “رئيس الوزراء سيقوم بزيارة صاحب الجلالة الملك سلمان وسيعقد اجتماعًا ثنائيًا مع ولي العهد”، مضيفة أن الملك سيقيم مأدبة رسمية على شرف خان في الديوان الملكي.

وقال مسؤول حكومي آخر إن “رئيس الوزراء سيلتقي المسؤولين السعوديين وسيبحث معهم القضايا الإقليمية والدولية”.

ويواجه خان وحكومته تحديات عدة بينها التعثر الاقتصادي والتمرد الجهادي وشح المياه وتسارع النمو السكاني.

ولا شك أن التحدي الأكثر إلحاحًا هو أزمة ميزان المدفوعات التي يتوقع خبراء أن تدفع باكستان لطلب مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي.

وبحسب تقارير لوسائل إعلام باكستانية فإن إسلام أباد تسعى للحصول على قروض بمليارات الدولارات من السعودية والصين تخرجها من الأزمة الاقتصادية وتجنّبها العودة إلى صندوق النقد الدولي.

وأشارت تقارير إعلامية غير مؤكدة إلى قرض بملياري دولار من الصين وآخر بـ4,5 مليارات دولار من السعودية.

تزامنًا، وصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا إلى بكين في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، بحسب الجيش الباكستاني الذي أعلن أن باجوا “سيجري خلال الزيارة محادثات مع مسؤولين صينيين من بينهم نظيره”.