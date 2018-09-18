القبض على سعودي طارد رئيس محكمة لأسباب “غامضة”

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة الليث في المملكة العربية السعودية من إلقاء القبض على سعودي وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه، بعد ملاحقته وترصده لرئيس المحكمة العامة بالمحافظة.

وفي التفاصيل، وفق صحيفة “سبق” المحلية، فقد قال رئيس المحكمة، إنه وعند مروره في أحد شوارع المحافظة يوم الجمعة الماضي لقضاء بعض المستلزمات المنزلية، فوجئ بسيارة من نوع “جيب” تترصده وتلاحقه وتسير خلفه بشكل مريب.

وأضاف أنه عند وقوفه -أيضًا- أمام المحكمة لأخذ سيارته الخاصة من المواقف، قام المتهم بالدوران بمركبته بضع مرات في الموقع ذاته، وظهر وهو يغطي وجهه، مضيفًا أنه أقدم -أيضًا- على ملاحقته في الشارع العام؛ ما دعاه للتقدم ببلاغ للشرطة.

وذكر رئيس المحكمة، أنه ربما كان للشخص علاقة بواقعة إطلاق النار التي شهدها مقر استراحته سابقًا، ونتج عنه تعرّض 3 أغنام للرصاص، ولاذ الجاني بالفرار من الموقع، بعد أن أثار الذعر في نفوس العمال داخل الاستراحة.