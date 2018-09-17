“صحة جازان” بالسعودية: كل حالات الكوليرا المسجلة تعود ليمنيين

أكدت المديريّة العامّة للشؤون الصحيّة بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية أنها اتخذت الإجراءات اللازمة كافة حيال اشتباه في إصابة حالات تعود ليمنيين بمرض الكوليرا.

وذكرت صحة جازان في حسابها على موقع التواصل “تويتر”: “تم تسجيل 4 حالات اشتباه بالكوليرا بمستشفى الموسم جميعها لغير سعوديين، وتُطمئن صحّة جازان الجميع بأنه تم اتخاذ الإجراءات العلاجيّة والاحترازيّة، والتعامل مع الحالات وإعطاء الأدوية اللازمة وفق المتبع، آملين من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائيّة متمنين الصحة والسلامة للجميع”.

وقال متحدث الصحّة نبيل غاوي في مداخلة على قناة “الإخبارية” إن “الحالات هي حالات اشتباه بالكوليرا، وتم إجراء الفحوصات اللازمة، واتضح إصابة حالة إيجابيّة بين هذه الحالات، والحالات الباقية هي اشتباه فقط وليست مصابة”.

وأكد أنه “لم يتم رصد أي حالات جديدة، وهناك إجراءات احترازيّة لمنع وصول أي حالات جديدة للمستشفى”.