بالفيديو.. أول تعليق لنصرة الحربي بعد زواجها وتكشف مكان “شهر عسلها”

وثّقت الإعلامية السعودية نصرة الحربي، أمس الأحد، أولى صباحاتها بعد زواجها من شخص حرصت على إخفاء هويته.

وقدمت الحربي عبر حسابها في “سناب شات” شكرها لكل من ساهم في إتمام حفل زفافها وشاركها فرحتها: “شكرًا لكل الحضور الكبير والصغير شكرًا لكل الناس الجميلة اللي مبارح حضرت ونورت شكرًا للي اهتموا بأدق تفاصيل الفرح شكرًا للأستاذ ماجد ماشا الله تبارك الله رتب الكوشة والقاعة من إي تو زد، شكرًا للحلويات الرائعة شكرًا للصديقة هند الغيثي شكرًا على كل من حضر والمطربات الرائعات والمطربين الرائعين والفرقة.. شكرًا للمصورات .. شكرًا للدي جي”.

ووثقت الإعلامية السعودية جانبًا من فندق “بارك حياة” المطل على البحر في محافظة جدة، والذي تقضي فيه مع زوجها شهر العسل، لافتة إلى أن المكان يستحق الزيارة، وهو يغني عن السفر على حد قولها.

وعلقت: “بوريكم الإطلالة كيف هاذي من أكبر سويتات في بارك حياة (..) شوفو كيف جدًا راقي ورائع أنصح فيه المتزوجين وحق الناس اللي تبي تسوي استجمام، الحمدلله عندنا بحر جميل ليش الواحد يسافر، عندنا خضرة وأكل نظيف وتعاملهم راقي، هذه للأمانة ثاني مرة أنزل فيه، بس أول مرة آخذ سويتات، شكرًا للإدارة، شوفو ماشا الله”.

ولم توضح الحربي إن كانت ستنتقل لاحقًا إلى مكان آخر مع زوجها لاستكمال شهر العسل أم أنهما سيظلان في الفندق.

وكانت الحربي تزوجت من شخص لم تكشف هويته، لكن ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن اسمه عبدالله خياط.

ويأتي زفاف نصرة الحربي بعد مرور ثلاثة أشهر على قرارها اعتزال الكاميرا وعدم الظهور بوجهها مرة أخرى، مشيرة إلى أنها ستكتفي بمواصلة عملها الإعلامي والصحافي من خلف الكاميرا.