مصدر بالسعودية ينفي إغلاق سوق “باب شريف” في جدة بسبب “التوطين”

نفى رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف السعودية المهندس منصور الشثري، معلومات تم تداولها عبرمواقع التواصل حول إغلاق بعض المحال في سوق “باب شريف” العريق بمحافظة جدة لعدم تمكنها من الإيفاء بمتطلبات التوطين.

واستنكر الشثري تصوير بعض المقاطع واحتوائها على معلومات مغلوطة، حول إغلاق بعض المحال لعدم التزامها بقرار التوطين، مشيرًا إلى أن اللجنة السعودية لسوق العمل وقفت على أحد الأسواق الذي ظهر في مقطع فيديو يشير إلى إغلاق المحال فيه، واتضح عدم صحة المعلومات المذكورة في المقطع، مؤكدًا أن المحال في السوق تعمل بانتظام وتدار من شباب وشابات سعوديين، وأن وقت تصوير المقطع كان في وقت إغلاق المحال لأداء إحدى الصلوات، بحسب صحيفة “سبق” المحلية.

وأضاف أن”المنشآت العاملة في الأنشطة الأربعة التي بدأ سريان قرار توطين منافذ البيع فيها منذ مطلع محرم الجاري، تعمل بانتظام وتدار بواسطة شباب وشابات سعوديين، ولم تتأثر سلبًا بقرار التوطين”.

وكان مقطع فيديو متداول وصور تسببت بجدل واسع بعد أن أظهرت محال سوق “باب شريف” العريق في مدينة جدة مغلقة بشكل كامل، بعد بدء تنفيذ قرار التوطين في منافذ البيع بـ4 أنشطة تجارية.

نتكلم بواقعيه باب شريف جميع المحلات اغلقت لعدم تطبيق قرار السعودة .

بعض الاجانب عاشو في البلد عشرات السنين يأكلون وطلعوا الملايين من خير البلد دون اي ضرائب او رسوم.

وعلى ذلك محاربة السعودي بكل وحشيه لكي لايستطيع العمل بينهم بكل الاساليب

واليوم بعد ان فرضت.. تابع #شي_حلو_فيك pic.twitter.com/ZD5GVScssm — ???????? هاشم محمد ‏‏  (@iHashem_) September 11, 2018

وكان سعوديون قد أشاروا إلى أن إغلاق المحال لأبوابها يعكس رفض أصحابها للقرار الحكومي، ويكشف عن عدم استعدادهم لتطبيق القرار الذي صدر مطلع العام الجاري.