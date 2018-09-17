انتحل شخصية مواطن.. محكمة سعودية تعاقب يمنيًا بالسجن 6 أشهر و200 جلدة 

قضت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، بسجن مقيم يمني مدة 6 أشهر وجلده 200 جلدة، بعد إدانته بانتحال شخصية مواطن، واستخدام بطاقة الأحوال الخاصة به للعمل في مطعم شهير.

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، فإن المواطن راجع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبحث عن وظيفة، فأبلغوه أنه يعمل منذ عام في وظيفة مشرف بمطعم شهير، فتقدم ببلاغ للجهات المختصة، وتم القبض على منتحل شخصيته.

وأقر المقيم اليمني بأنه عثرعلى بطاقة المواطن في حديقة جنوب جدة واحتفظ بها، واستخدمها لاحقًا في الحصول على وظيفة بالمطعم، مؤكدًا أنه يعمل منذ عام كامل بموجب البطاقة.