الشيخ بندر بليلة.. الاعتقال المزعوم لإمام الحرم المكي يحرج الإعلام القطري

تسبَّب اعتقال مزعوم لإمام الحرم المكّي الشيخ بندر عبدالعزيز بليلة في إحراج كبير للإعلام القطري الذي بنى وروَّج رواية سرعان ما اتضح أنَّها كاذبة ولا أساس لها من الصحّة بحسب نشطاء.

ورغم اتّضاح كذب هذه الرواية إلا أن الإعلام القطري تمسَّك بها متجاهلًا الإشارة للنفي المثبت من قبل نشطاء سعوديين نسفوا المزاعم المتداولة بمقاطع فيديو تُظهر أداء الشيخ بندر عبدالعزيز بليلة لصلاتي العصر والعشاء إمامًا في الحرم المكي.

وزاد نشطاء على هذا التأكيد أن الشيخ بليلة مُدْرَجٌ على كشوف الإمامة بالحرم المكي ولم يغب عن أيّ من الصلوات التي كان مقرَّرًا أداؤه لها كالمعتاد.

ولم تتجاهل وسائل إعلام قطرية هذا النفي وحسب، بل كثَّفت من تناولها للرواية مقدّمة تحليلاتٍ وأسبابًا للاعتقال المزعوم.

وكتب الناشط السعودي محمد العقيل الغامدي: “المفاجأة التي كشفت ضعف مصداقية الجزيرة وتعمّدها نشر أخبار مغلوطة، دون التأكد من مصادرها؛ لمجرد التحريض ضد السعوديّة، أنَّ الشيخ بندر بليلة خلال نشر الجزيرة للخبر كان يؤم المصلين بالحرم المكي في صلاة العشاء، كما كان إمامًا لصلاة العصر في المسجد الحرام كذلك”.

السعار الذي يعيشه #يتيم_المجد يجعله يسارع بالنباح دون التثبت.. تشبه هذه الحالة التبول اللا إرادي الذي يعاني منه #العاق_حمد كلما جاء ذكر اسم #السعودية_العظمى أمامه.. واصلوا الكذب فهي مهنتكم وسنواصل عزل الصغير والاستمتاع بنباحه وصياحه وبكائياته.. pic.twitter.com/m16kTWutat — بن هباس ???????? (@5a1di) September 16, 2018

وكانت السعودية أوقفت -بالفعل- عددًا من الدعاة والشيوخ المحسوبين على تنظيم الإخوان والتيارات المتشدّدة المصنَّفة إرهابيّة في المملكة، وتم تقديم بعضهم للمحاكمة في حضور وسائل الإعلام، وممثلين عن ذويهم، وعن هيئة حقوق الإنسان، كما مكَّنتهم من الحصول على محامين على نفقة الدولة، ومتعتهم بالوقت الكافي الذي يطلبونه للرَّد على الاتهامات.

وما زال البعض الآخر قيدَ إجراءات النيابة العامة التي تحقق وتجمع الأدلة قبل تقديم المتَّهمين إلى المحاكمة.