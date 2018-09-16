حقيقة اعتقال الشيخ بندر عبد العزيز بليلة إمام الحرم المكي (فيديو)

تناقلت وسائل إعلام إيرانية وقطرية، اليوم الأحد، أنباء تفيد باعتقال الشيخ بندر عبدالعزيز بليلة إمام الحرم المكي، زاعمة أنه تم القبض عليه الأسبوع الماضي وتحديدًا يوم 11 سبتمبر الجاري.

لكن نشطاء سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي فنّدوا سريعًا هذه المزاعم مقدمين دليلًا يدحض هذه الادعاءات التي تستهدف المملكة.

وتداول النشطاء مقطعًا مصورًا يُظهر الشيخ بندر بليلة يؤدي صلاة عصر اليوم الأحد إمامًا للمصلين في الحرم المكي، وهو ما يتعارض بشكل قطعي مع مزاعم اعتقاله.

وكانت السعودية قد أوقفت بالفعل عددًا من الدعاة والشيوخ المحسوبين على تنظيم الإخوان والتيارات المتشددة المصنفة إرهابية في المملكة، وتم تقديم بعضهم للمحاكمة في حضور وسائل الإعلام، وممثلين عن ذويهم، وعن هيئة حقوق الإنسان، كما مكنتهم من الحصول على محامين على نفقة الدولة، ومتعتهم بالوقت الكافي الذي يطلبونه للرد على الاتهامات.

وما زال البعض الآخر قيد إجراءات النيابة العامة التي تحقق وتجمع الأدلة قبل تقديم المتهمين إلى المحاكمة.