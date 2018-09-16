برعاية الملك سلمان.. إريتريا وإثيوبيا توقعان اتفاقية سلام في جدة

وقع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، يوم الأحد في مدينة جدة، اتفاقية للسلام بين بلديهما، وذلك برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وحضر اللقاء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وعقب توقيع الاتفاقية، قلد الملك سلمان، كلًا من الرئيس الإريتري ورئيس الوزراء الإثيوبي، قلادة الملك عبدالعزيز.

وحضر مراسم التوقيع، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات العربية المتحدة.