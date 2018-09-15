إطلاق نار في ساحة المسجد النبوي

أطلق رجل مجهول الهوية، مساء السبت، النار في ساحة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة قبل أن يسيطر عليه رجال الأمن دون وقوع إصابات.

وقالت صحيفة “سبق” المحلية إن مطلق النار مريض نفسي، ويبلغ من العمر 42 عاماً.

وأضافت أن رجال أمن المسجد سلموا الشخص بعد القبض عليه إلى شرطة المنطقة المركزية بالمدينة المنورة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وذكر مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي أن مطلق النار كان يحمل مسدساً بيده وقام بإطلاق النار منه في ساحة المسجد.

ولم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية حتى ساعة إعداد هذا التقرير.