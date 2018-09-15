بالفيديو.. إعلاميان سعوديان يجهشان بالبكاء على الهواء بعد تلقيهما نبأ وفاة خالد قاضي

انهار إعلاميان سعوديان معروفان، مساء السبت، على الهواء مباشرةً، بعد تلقيهما نبأ وفاة زميلهم خالد قاضي الذي توفي متأثراً بمضاعفات عملية جراحية أجرت له قبل نحو عشرة أيام.

وكانت قناة “24” السعودية الخاصة تبث برنامجها “الحصاد الرياضي” عند إعلان وفاة خالد قاضي الذي ودع نحو أربعة عقود في العمل الإعلامي الرياضي.

وأبلغ مقدم البرنامج، الإعلامي محمد الشهراني، ضيوفه في الاستوديو خلال البث المباشر بوفاة قاضي، مترحماً عليه ومعزياً أسرته.

وبدأ الإعلامي حسن عبدالقادر متأثراً أكثر من غيره في الاستوديو بوفاة قاضي، لاسيما أنه كان على تواصل معه في يوم وفاته، ليبدأ في البكاء بشكل تصاعدي.

وانضم مقدم البرنامج، محمد الشهراني إلى ضيفه عبدالقادر، وأجهش هو أيضا في البكاء متأثراً بوفاة زميلهم قاضي.

بكاء الاعلامي القدير #حسن_عبدالقادر

في حلقة الحصاد الرياضي مما جعل اخي الاستاذ #محمد_الشهراني يجهش بالبكاء .. بكيتم وبكى الجميع معكم …

أسأل الله العظيم أن يتغمد اخي #خالد_قاضي بواسع رحمته #الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/mJsJ7IQtLI — مطرف القحطاني (@motref_alqhtani) September 15, 2018

وتوفي قاضي مساء السبت متأثراً بمضاعفات عمل جراحي لاستئصال الزائدة الدودية قبل نحو عشرة أيام، مثيراً موجة حزن وتعاطف مع أسرته، شملت عدداً كبيراً من السعوديين، لاسيما عشاق كرة القدم ولاعبيها وإعلامييها، حيث كانت الموضوع الرئيس لعمل قاضي طوال أربعة عقود.