بالفيديو.. إعلاميان سعوديان يجهشان بالبكاء على الهواء بعد تلقيهما نبأ وفاة خالد قاضي

بالفيديو.. إعلاميان سعوديان يجهشان بالبكاء على الهواء بعد تلقيهما نبأ وفاة خالد قاضي

#إرم_نيوز

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

انهار إعلاميان سعوديان معروفان، مساء السبت، على الهواء مباشرةً، بعد تلقيهما نبأ وفاة زميلهم خالد قاضي الذي توفي متأثراً بمضاعفات عملية جراحية أجرت له قبل نحو عشرة أيام.

وكانت قناة “24” السعودية الخاصة تبث برنامجها “الحصاد الرياضي” عند إعلان وفاة خالد قاضي الذي ودع نحو أربعة عقود في العمل الإعلامي الرياضي.

وأبلغ مقدم البرنامج، الإعلامي محمد الشهراني، ضيوفه في الاستوديو خلال البث المباشر بوفاة قاضي، مترحماً عليه ومعزياً أسرته.

وبدأ الإعلامي حسن عبدالقادر متأثراً أكثر من غيره في الاستوديو بوفاة قاضي، لاسيما أنه كان على تواصل معه في يوم وفاته، ليبدأ في البكاء بشكل تصاعدي.

وانضم مقدم البرنامج، محمد الشهراني إلى ضيفه عبدالقادر، وأجهش هو أيضا في البكاء متأثراً بوفاة زميلهم قاضي.

وتوفي قاضي مساء السبت متأثراً بمضاعفات عمل جراحي لاستئصال الزائدة الدودية قبل نحو عشرة أيام، مثيراً موجة حزن وتعاطف مع أسرته، شملت عدداً كبيراً من السعوديين، لاسيما عشاق كرة القدم ولاعبيها وإعلامييها، حيث كانت الموضوع الرئيس لعمل قاضي طوال أربعة عقود.

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