من هو الإعلامي الراحل خالد قاضي؟

خيَّم الحزن على الوسط الإعلامي السعودي بشكل عام، والرياضي بشكل خاص، مساء السبت، بعد إعلان وفاة الإعلامي السعودي المخضرم، خالد قاضي تاركًا خلفه رحلة عمل طويلة امتدت على مدار أربعة عقود تقريبًا.

وبدأ “قاضي” حياته الصحفية من خلال صفحة القراء في جريدة “عكاظ” قبل نحو 38 عامًا، قبل أن يلتحق رسميًا بالصحيفة اليومية.

وتنقل “قاضي” بعدها بين عدة صحف، منها:”المدينة”، و”الرياض”، ليستقر أخيرًا في جريدة الرياضية، حيث عمل مديرًا لمكتب الصحيفة في مدينة جدة التي يقطن بها.

وقاضي من مشجعي نادي أهلي جدة، وروى خلال لقاءات صحفية سابقة قصة عشقه للنادي بالقول:”كان مقر النادي الأهلي في “الكندرة”، وكنت أسكن في نفس الحارة في ذلك الوقت، ومن هنا تشرَّبت حب الأهلي، وعشقت هذا الكيان”.

وللإعلامي السعودي سجل رياضي كبير من الكتابات، والتسجيلات الصوتية، والفيديوهات، التي توثق حياة مهنية طويلة أمضاها “قاضي” في الرياض وكرة القدم التي تجذب ملايين السعوديين، ولا تغيب عن أحاديثهم اليومية.

وتوفي “قاضي” مساء السبت متأثرًا بمضاعفات عمل جراحي لاستئصال الزائدة الدودية قبل نحو عشرة أيام.

وظل الإعلامي السعودي متواصلًا عبر حسابه في موقع “تويتر”، أو عبر ما ينقله زملاؤه من المستشفى الذي يرقد فيه، إلى ما قبل وفاته بساعات، قبل أن يودع عالم الرياضة والرياضيين.