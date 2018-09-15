خالد قاضي.. شاهد آخر ظهور له قبل وفاته

خالد قاضي.. شاهد آخر ظهور له قبل وفاته

#إرم نيوز

المصدر: فريق التحرير

ظهر الإعلامي السعودي خالد قاضي برفقة أحد زملائه في مستشفى بجدة، قبل وفاته مساء اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

ونشر جبر العتيبي على حسابه في تويتر صورة جمعته مع الراحل خالد قاضي يوم أمس الجمعة، قبل أن يقوم بحذف التغريدة التي طمأن فيها متابعيه على صحة الإعلامي خالد القاضي.

وتداول مغردون مقاطع فيديو للإعلامي خالد قاضي فيما يبدو أنها قبيل وفاته.

وتدهورت صحة خالد قاضي، إذ عانى من مضاعفات تسببت له بخلل بإمداد الأكسجين للدماغ، بعد أن أجريت له عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية.

ونعى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، الإعلامي خالد قاضي مغردًا:”أسأل الله أن يتغمد الأخ خالد قاضي بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، صادق العزاء لأسرته، ولنا جميعًا”.

كما أعلن آل الشيخ أنه سيتم تخصيص دخل مباراة الأهلي والحزم في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين لأسرة الراحل خالد قاضي، وسيتم تعويض الأهلي بقيمة الدخل من الهيئة العامة للرياضة.

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