خالد قاضي.. شاهد آخر ظهور له قبل وفاته

ظهر الإعلامي السعودي خالد قاضي برفقة أحد زملائه في مستشفى بجدة، قبل وفاته مساء اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

ونشر جبر العتيبي على حسابه في تويتر صورة جمعته مع الراحل خالد قاضي يوم أمس الجمعة، قبل أن يقوم بحذف التغريدة التي طمأن فيها متابعيه على صحة الإعلامي خالد القاضي.

وتداول مغردون مقاطع فيديو للإعلامي خالد قاضي فيما يبدو أنها قبيل وفاته. فيديو متداول للإعلامي #خالد_قاضي قبل رحيله إلى جوار ربه. #صهيلنا #وفاه_الاعلامي_خالد_قاضي pic.twitter.com/pBNvPnWlUz — صهيل (@SaheelKSA) September 15, 2018 فيديو ..

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هذا ماطلبه الإعلامي الرياضي خالد قاضي قبل وفاته بساعات.

. #خالد_قاضي_في_ذمة_الله

. pic.twitter.com/4S8tHroeHf — أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 15, 2018 وتدهورت صحة خالد قاضي، إذ عانى من مضاعفات تسببت له بخلل بإمداد الأكسجين للدماغ، بعد أن أجريت له عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية.

ونعى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، الإعلامي خالد قاضي مغردًا:”أسأل الله أن يتغمد الأخ خالد قاضي بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، صادق العزاء لأسرته، ولنا جميعًا”.

اسأل الله أن يتغمد الأخ خالد قاضي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

صادق العزاء لأسرته ولنا جميعاً

إنا لله وإنا إليه راجعون. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) September 15, 2018

كما أعلن آل الشيخ أنه سيتم تخصيص دخل مباراة الأهلي والحزم في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين لأسرة الراحل خالد قاضي، وسيتم تعويض الأهلي بقيمة الدخل من الهيئة العامة للرياضة.