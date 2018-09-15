بالصور.. رئيسا إثيوبيا وإريتريا يصلان إلى السعودية غداة توقيع اتفاق سلام تاريخي بين البلدين  

وصل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى السعودية، مساء اليوم السبت، قبيل مراسم “توقيع اتفاق سلام تاريخي” بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن آبي أحمد وصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة (غرب المملكة)، وكان في استقباله مسؤولون بارزون على رأسهم، الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وعقب وصول آبي أحمد بدقائق، أفادت “واس” أيضًا بوصول الرئيس الإريتري إلى جدة؛ حيث كان في استقباله مسؤولون بارزون على رأسهم، الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة.

ولم تقدم “واس” أي تفاصيل أخرى، غير أن وسائل إعلام قالت مساء أمس الجمعة، إن جدة ستستضيف توقيع “اتفاق تاريخي للسلام” بين إثيوبيا وإريتريا بحضور آبي أحمد، والرئيس الإريتري أفورقي.

ودعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى حضور توقيع الاتفاق بين البلدين الإفريقيين في بلاده، دون ذكر موعد التوقيع.

وأكدت الأمم المتحد أن غوتيريس سيشارك، بالفعل، في حفل توقيع اتفاق السلام المزمع في السعودية غدًا الأحد، حسب تصريحات نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك أمس.

والثلاثاء الماضي، فتحت إثيوبيا وإريتريا، رسميًا، الحدود البرية الفاصلة بين البلدين، بعد إغلاقها منذ عقدين من الزمن، على خلفية الحرب التي اندلعت بينهما في 1998، لتعلن بذلك أسمرا وأديس أبابا أنهاء واحدة من أطول المواجهات العسكرية في أفريقيا.

وشهدت الجزائر، في كانون الأول/ ديسمبر 2000، توقيع اتفاقية سلام بين البلدين أنهت الحرب الحدودية، لكنها لم تتمكن من تطبيع العلاقات بالكامل.