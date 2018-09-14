استشهاد طيار ومساعده إثر تحطم طائرة تابعة للتحالف العربي في اليمن

استشهد طيار ومساعد له ،اليوم الجمعة، إثر تعرض طائرة سعودية تعود لقوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” لخلل فني أدى إلى سقوطها.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه وفي تمام الساعة الثامنة وعشرين دقيقة من اليوم الجمعة 4 / 1 / 1440هـ، الموافق 14 / 9 / 2018م، تعرضت إحدى طائرات التحالف العمودية التابعة للقوات البرية الملكية السعودية لخلل فني، تسبب في سقوطها واستشهاد الطيار ومساعده ـ رحمهما الله ـ وذلك أثناء قيامهما بمهامهما في مكافحة الإرهاب والتهريب في محافظة المهرة في اليمن.