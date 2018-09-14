سعودية تنتقم من طليقها بتغريمه نصف مليون ريال

ألزمت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة في السعودية زوجًا بدفع نصف مليون ريال (133,000 دولار) لمطلقته التي طردها من منزل الزوجية، واعتبرت المحكمة المبلغ المحكوم به هو قيمة العفش الذي اشترته الزوجة من مالها قبل أن تطرد من منزلها عقب طلاقها.

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، فإن مواطنة تقدمت بدعوى أمام الأحوال الشخصية أفادت فيها بأنها حصلت على حكم ببقائها في مسكنها في الفيلا التي كانت تقطن فيها قبل طلاقها، وعندما عادت فوجئت بخلو المسكن من الأثاث واتهمت طليقها بالتصرف فيه، مؤكدة أنها هي من اشترت الأثاث، فيما أكد الزوج شراء الزوجة للأثاث لكنه قال إنه هو من أعطاها المبلغ.

وفي المقابل، قدمت طليقته أكثر من 50 فاتورة شراء باسمها من متاجر أثاث تشمل غرف النوم وسفر الطعام والأثاث والسجاد بأنواعه والستائر وأطقم الكنب والنجف المرصع بالكريستال واللوحات والمطابخ والمجالس والأدوات والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية وجميع ما في المنزل وبلغت قيمة الفواتير نحو 500 ألف ريال.

وقال الزوج إنه لا يملك إثباتًا أنه سلّم طليقته تلك المبالغ لكنه أكد أنه أعطاها أكثر من 650 ألف ريال لشراء العفش، وردت الزوجة على ذلك بالإنكار. مؤكدة أن المبالغ المصروفة على العفش من مالها الخاص وأقسمت اليمين الشرعي على ذلك في مجلس الحكم.

ولاحقًا، خلصت المحكمة إلى الحكم على الزوج إما بإعادة العفش محل الدعوى أو دفع مبلغ نصف مليون ريال قيمة العفش طبقًا لفواتير الشراء، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.