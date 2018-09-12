السفير السعودي في واشنطن يعلّق على محاكمة قتلة الحريري

علّق السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان على بدء المرحلة الثالثة من محاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، مطالبًا بمعاقبة الجناة ووضع حد لـ”سلسلة الاغتيالات السياسية”.

وبدأ قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اعتبارًا من الثلاثاء الاستماع إلى المرافعات الأخيرة في محاكمة أربعة أشخاص متهمين بالمشاركة عام 2005 باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وجميعهم ينتمون لمنظمة “حزب الله” المدعومة من إيران.

وغرّد الأمير السعودي الشاب في حسابه على موقع”تويتر” بالقول: ” بعد 13 عامًا من اغتيال الرمز العربي الكبير الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله وباسل فليحان ورفاقهم، جددت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اتهامها لأربع أعضاء مما يسمى بحزب الله، ولا يزال قاتلوه أحرارًا مستمرين في اختطاف سيادة وعروبة لبنان، ورهنه في أيدي نظام طهران”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “على المجتمع الدولي أن يتكاتف لتحميل قاتلي الشهيد الحريري رحمه الله المسؤولية ومعاقبتهم ووضع حد لسلسلة الاغتيالات السياسية التي دأبت أنظمة الغدر والدمار على استخدامها في تدمير أوطاننا ونشر الفوضى فيها”.

وقُتل الحريري في فبراير/شباط 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه في جادة بيروت البحرية.