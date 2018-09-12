بالفيديو.. مغامر سعودي يقود دراجة نارية بشكل متهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو لشاب تمكن من التوازن والوقوف على دراجته النارية التي كانت تسير به على منعطفات جبلية، لوقت طويل.

ووثق أحد الأشخاص من داخل مركبته، لحظة وقوف الشاب على دراجته النارية، وقد حفظ توازنه بشكل مذهل، وبدا مرتاحًا في وقفته، فيما كان يلوح بيديه بحركة تدل على “رقصة” شعبية.

ومن غير المعروف زمان ومكان الواقعة تحديدًا، لكن ناشطين قالوا إن الشاب كان متجهًا من مدينة الطائف إلى منطقة مكة المكرمة.

ولا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.