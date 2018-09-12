مشاورات مصرية سعودية حول إدلب

أجرى وزيرا خارجية مصر والسعودية، الثلاثاء، مشاورات حول مصير محافظة إدلب السورية، واتفقا على أهمية تعجيل الحل السياسي من خلال مفاوضات جادة.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، عقب لقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره السعودي، عادل الجبير، في القاهرة، على هامش الاجتماع الـ150 لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية.

وقالت الخارجية المصرية: “تضمنت مشاورات الوزيرين تطورات الوضع في سوريا، لاسيما في إدلب (شمال غربي سوريا)”.

وأضافت الخارجية المصرية أن شكري والجبير اتفقا على “أهمية التعجيل بالحل السياسي من خلال مفاوضات جادة تحت رعاية الامم المتحدة والتعجيل بتشكيل اللجنة الدستورية كي تبدأ في ممارسة أعمالها”.

وشدد شكري على “أهمية أن تتركز جميع الجهود على تلبية طموحات الشعب السوري الشقيق، ورفع المعاناة الناتجة عن تطورات الموقف على الأرض من على كاهل الأشقاء السوريين”، وفق البيان.