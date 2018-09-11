للمرة الأولى.. “طيران أديل” يعلن عن وظائف “مضيفات جوية” للسعوديات

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

اشترطت الشركة حصول المتقدمين على مؤهل دبلوم كحد أدى وأن يكون العمر للفتيات ما بين 23-30 سنة.