للمرة الأولى.. “طيران أديل” يعلن عن وظائف “مضيفات جوية” للسعوديات

لأول مرة، أعلنت شركة “طيران أديل” الاقتصادي السعودية حاجتها لتوظيف عدد من السعوديات والسعوديين لشغل وظيفة مضيف جوي على متن رحلاتها.
وأعلنت الشركة عبر موقعها الإلكتروني حاجتها لـ 20 وظيفة للفتيات السعوديات و15 وظيفة للرجال السعوديين.
وقالت: “إن تقديم الوظائف يبدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء ولغاية 30 سبتمبر/ أيلول الجاري عبر الموقع”.
واشترطت الشركة حصول المتقدمين على مؤهل دبلوم كحد أدى، وأن يكون العمر للفتيات ما بين 23-30 سنة وللرجال بين 23-29 سنة، ومقر الرحلات ينطلق من محافظة جدة.
يشار إلى أن شركة “طيران أديل” أطلقت في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي مملوكة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.