تعرّف على مديرة الإذاعات الدولية السعودية الجديدة منال الهقاص

تسلمت الإعلامية السعودية، منال محمد الهقاص، اليوم الثلاثاء، مهامها كمديرة عامة للإذاعات السعودية الدولية التي تبث بعدة لغات، في خضم تغييرات شاملة في المؤسسة الإعلامية السعودية الرسمية من جهة، وتعيين مزيد من النساء في مناصب قيادية من جهة أخرى.

ويتوج قرار الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، داود الشريان، بتكليف الهقاص في منصب مديرة الإذاعات الدولية السعودية، عمل الإعلامية السعودية المخضرمة في الإذاعة السعودية العريقة كمعدة للبرامج هناك.

وتمتلك الإعلامية الهقاص سجلًا أكاديميًا ومهنيًا حافلًا، شمل في شقه التعليمي حصولها على درجة الماجستير من كلية الاقتصاد المنزلي بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من جامعة المؤسس.

ومن أبرز المحطات المهنية الإعلامية في حياة الهقاص عملها المستمر كمعدة برامج في الإذاعة السعودية بمدينة جدة، وفي الإذاعات السعودية الدولية التي تسلمت إدارتها.

وفي العام 2008، تسلمت الهقاص منصب مديرة مركز سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، والذي عرفت من خلاله على نطاق واسع في الصحافة المحلية من خلال عمل المركز ونشاطاته.

ولا يقتصر تاريخ الهقاص المهني على تلك المحطات، فقد تقلّدت عدّة مناصب إدارية وتنفيذية أخرى، حيث عملت مدير عام لجمعية طيبة الخيرية النسائية بالمدينة المنورة، ومديرة للفرع النسائي لبرامج “عبداللطيف جميل” لخدمة المجتمع في المدينة المنورة.

ويضاف تعيين مديرة جديدة للإذاعات السعودية الدولية إلى حملة تغييرات شاملة ومستمرة في محطات التلفزة والإذاعات الرسمية السعودية، في سعيها إلى استقطاب الجمهور في ظل منافسة قوية من القطاع الخاص.

والإذاعات الدولية السعودية هي محطة إذاعية سعودية تابعة لوزارة الإعلام، وكانت تسمى الإذاعات الموجهة، وتبث بعدة لغات بينها الفرنسية والأوردية والبنغالية والإندونيسية والفارسية والسواحلية والتركية والتركمانية والبشتونية والصومالية، وبثها موجّه خارج السعودية على الموجات القصيرة فقط وعبر شبكة الإنترنت.