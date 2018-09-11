العارضة السعودية “مودل روز” ترد على منتقديها بعد نصائحها الأخيرة (فيديو)

خرجت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي المودل السعودية الشهيرة بـ”مودل روز” في مقطع موثق عبر “سناب شات”؛ ترد فيه على منتقديها عقب تقديمها نصائح لأهالي السعوديات في كيفية التعامل معهن.

وقالت المودل السعودية: “وبالنسبة للبسي لما اتكلمت بالموضوع أنا ما اتكلمت عن الملابس والستايل والحياة، أنا تكلمت عن موضوع معين، للي يبي ينتقد بالموضوع يمشي سيدا لما يتكلم بالموضوع ما يلف كذة وكذة يمشي سيدة.. لبسي خاص فيني أنا لايف ستايل حقي أنا أهلي غير أهلك، تربية أهلي تربية أهلك، كل واحد له حياة ولايف ستايل”.

وكانت “مودل روز” قد أثارت غضب ناشطين، خاصة من السعوديات؛ عقب حديثها عن الطريقة المثلى للتعامل مع البنات، تقول فيها: “إن على الأهل ضبط خروج بناتهم مرة واحدة في الأسبوع”.

وتسببت نصيحة نجمة السوشال ميديا بردود فعل غاضبة في السعودية ومن الجنسين، لاسيما من الشابات اللاتي أغضبتهن فيما يبدو القيود التي حددتها روز في نصيحتها، بينما تعيش هي حياة متحررة على حد وصف بعضهن.

كما أثار ظهور روز بقميص نوم “روب” خلال نصيحتها المثيرة للجدل، غضب آخرين، عبروا عنه بانتقادات لاذعة، وصلت في كثير من الأحيان إلى الشتم والسخرية، دون أن يغيب عدد من المدافعين عنها، عن الجدل الذي تسببت به.