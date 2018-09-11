شرطة جدة تقبض على فتاة فيديو الإفطار

ألقت الجهات الأمنية السعودية في مدينة جدة، أمس الاثنين، القبض على الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو مع وافد مصري، وهما يتناولان طعام الإفطار في مكان عملهم بأحد الفنادق بحي الحمراء.

وفي الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر المصري وزميلته، وهما يتناولان الإفطار ويلوحان إلى الكاميرا، وظهرت المرأة المنتقبة في إحدى اللقطات وهي تطعم زميلها في فمه.

وسبق أن صدر أمر من النيابة العامة السعودية بإلقاء القبض على الفتاة، في الوقت الذي تمكنت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من توقيف الوافد المصري يوم الأحد.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل أن ضبطها للوافد المصري جاء بسبب عمله في مهنة مقتصرة على المواطنين.

وأحيل الوافد المصري للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه، فيما من المنتظر إحالة الفتاة بدورها للنيابة.

ولم تكشف شرطة مدينة جدة عن هوية الفتاة، فيما إذا كانت سعودية أم وافدة.