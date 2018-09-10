أخيرًا.. كشف لغز هدايا حليمة بولند.. وشرطة الرياض تقبض على الجناة (صور)

كشفت شرطة الرياض فجر اليوم، لغز الهدايا المقدمة للفنانة الكويتية حليمة بولند، التي أثير حولها جدل من قبل نشطاء سعوديين.

وفي تصريح أدلى به المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض لوكالة الانباء السعودية “واس” قال بأنه وبالإشارة لما تم تداوله يوم “أمس” في مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مرئي على حساب إحدى الإعلاميات الخليجيات المتواجدة حاليًا في المملكة من تلقيها هدية من عطور ثمينة وكُتب عليها عبارات تشير إلى أنها من جهات رسمية، فقد شرعت الجهات المختصة بإجراءات التثبت وأسفرت الجهود الأمنية عن القبض على من يقف خلف هذه العملية، وهم:

1-عبدالله صالح حماد المطيري، سعودي الجنسية.

2- نظير نبيه هاني، لبناني الجنسية.

3-متين أحمد، هندي الجنسية

وقد تم أثناء عملية التفتيش العثور على عدة صناديق عطور رديئة مماثلة لما ظهر في المقطع المتداول، سعى من خلالها المتهمون إلى إيهام الإعلامية الخليجية بأن الهدايا من جهات رسمية، طمعًا في استغلال ذلك بصورة سيئة لمآربهم الشخصية.

وقد باشرت الجهات المختصة إجراءات الضبط وكشف كافة الملابسات وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم وفق الأنظمة.