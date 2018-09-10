صواعق البرق تضرب سماء جدة السعودية (فيديو)

ضربت موجات من البرق الهائلة سماء المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، خاصة في مدينة جدة التي هطلت عليها أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنّ يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة يوم غد الثلاثاء.

وأشارت إلى أن “هذه الأمطار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها”.

وتداول سكان جدة عبر حسابتهم على “تويتر”، فيديوهات تظهر لحظات توهجت فيها السماء بفعل موجات البرق المتوالية.

وشهد وسم #جدة_الآن، تفاعل الكثير من المواطنين السعوديين الذين تداولوا من خلاله فيديوهات وصورًا مختلفة وفيما يلي بعض منها: