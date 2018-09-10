بدء “سعودة” 4 أنشطة بمنافذ البيع في السعودية

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، غدًا الثلاثاء، تطبيق توطين المهن بمنافذ البيع في 4 أنشطة، وذلك في خطوة تهدف لرفع معدلات مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص.

وتشمل الأنشطة التي يبدأ تطبيق التوطين فيها، وفق ما أوضحته وزارة العمل على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية.

ومن المقرر أن يتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، في تاريخ 1/ 3/ 1440هـ، بينما سيتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، في تاريخ 1/ 5/1440هـ.