بدء محاكمة الإعلامي السعودي فهد السنيدي

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين جلسة للنظر في الدعوى المقامة ضد الإعلامي السعودي فهد السنيدي، وذلك على خلفية بعض التهم التي تقدمت بها النيابة العامة وتضمنت تأييد المتهم لجماعة الإخوان المحظورة في المملكة والتصريح بذلك.

وبحسب وسائل إعلام محلية، بينت النيابة أن الإعلامي أيد الثورات العربية وناصرها، كما تضمنت لائحة الدعوى قيام المتهم بالسفر إلى ليبيا بعد سقوط نظام القذافي لحضور مؤتمر دون إذن من الحكومة السعودية، كما تضمنت لائحة التهم القيام بالتحريض ضد الدولة ونشر تغريدات مطالبة بإخراج بعض السجناء الموقوفين.

وتتوالى هذا الأسبوع جلسات قضائية لمحاكمة المتهمين في ما يعرف بالخلية الاستخبارية، إذ بدأت أمس محاكمة الداعية السوري المثير للجدل محمد صالح المنجد، وسبقها محاكمة الداعية السعودي المعروف عوض القرني.

وكان أول المقدَّمين للمحاكمة الداعية سلمان العودة، الذي طالبت النيابة السعودية -بحسب تقارير إعلامية- بإعدامه، بعد توجيه تهم عديدة له، وصلت نحو 37 تهمة، بينها محاولة قلب النظام السعودي، والانتماء لجهات ومكونات غير مرخصة.