موظفة سعودية تثير الجدل بكشف ملابسها في مقر العمل خلال مكالمة فيديو

تسبب مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بموجة غضب واسعة بعد أن ظهرت فيه شابتان ترتديان النقاب والعباءة السعودية، بينما تقوم إحداهما بكشف ملابسها تحت العباءة خلال بث مباشر مع رجل مجهول الهوية.

ويظهر في الفيديو، الفتاتان المنقبتان تتحدثان إلى رجل عبر مكالمة فيديو كما يبدو، بينما يظهر خلفهما ملابس مصفوفة في إشارة لكونهما في مقر عملهما بمحل لبيع الملابس، عندما كشفت إحداهما عن ملابسها تحت العباءة.

وأثار تصرف الفتاة ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حيث تم تداول الفيديو فيها بشكل كبير، فيما وصل الوسم “#موظفه_تتعري_امام_الكميرات” في موقع “تويتر” إلى قائمة الترند السعودي سريعاً مع كثرة المعلقين الغاضبين فيه.

ورغم وجود فريق من المدافعين عن الموظفة، إلا أن عدداً أكبر من المدونين السعوديين، انتقدوا تصرف الفتاة في مكان عام مخصص للعمل، وسط مطالب البعض بمحاسبتها، وتأكيدهم لكونها وزميلتها سعوديتين.

وجاء تداول الفيديو، بعد ساعات من حادثة مثيرة أيضاً، تم فيها القبض على موظف مصري في أحد فنادق مدينة جدة بعد أن ظهر برفقة زميلته المنقبة بالعمل في مقاطع فيديو اعتبرت مسيئة.

ولم تعلق وزارة العمل والتنمية الاجتماعي في السعودية، على الفيديو والجدل الدائر حوله، حتى ساعة إعداد هذا التقرير، فيما لا يمكن لـ “إرم نيوز” التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

يعني هذول بيكونون أمهات المستقبل للأجيال القادمة !!

الي يفكر يتزوج من بنت تعمل في مجمعات تجارية ومختلطه احب أقوله

والله انك خسران وفاشل وبتنكب اولادك ويشعرون با العار والخزي منك ومن امهم #موظفه_تتعرى_أمام_الكميرات — Sultann6000 (@sultann6000) September 9, 2018