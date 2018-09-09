بالفيديو.. “مكيف جديد” شرط لقبول طالب بمجمع تعليمي في جدة السعودية

تفاجأ مواطن سعودي لدى محاولته تسجيل نجله في أحد المجمعات التعليمية بمدينة جدة الساحلية، بطلب مسؤول في المجمع إحضار “مكيف” تبريد جديد كشرط لقبول ابنه في المجمع.

واستهجن الرجل الطلب الغريب من نوعه، إلا أنه تجاوب معه بإحضار “مكيف مستعمل” لكنه تفاجأ مجددًا برفض المسؤولين له وإصرارهم على إحضار آخر جديد، الأمر الذي قاده لرفع شكوى بحق المجمع التعليمي.

ونقلت صحيفة “سبق” المحلية عن المواطن الذي لم تذكر اسمه قوله، إنه “اضطر لنقل نجله للمجمع التعليمي بسبب انتقاله للعمل في جدة، حيث طلب مسؤول بالمجمع إحضار مكيف جديد لمقاومة الحر الشديد، وأن كثيرًا من أولياء الأمور تعاونوا من قبل في إحضار المكيفات”.

وأضاف: “أحضرت مكيفًا من منزلي، لكنهم رفضوه وأصروا على إحضار واحد جديد، الأمر الذي دفعني لتقديم شكوى عاجلة لمدير التعليم بمحافظة جدة، والذي وجّه بإحالتها للمتابعة والتحقيق حيالها”، وهو ما أكده المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقيران.