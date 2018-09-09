كاتب سعودي يقترح إعطاء “الجنوبيين” في اليمن حقهم في الاستقلال عن الشمال (فيديو)

قال الكاتب الصحفي السعودي عبدالله ناصر العتيبي، إن الإستراتيجية السعودية تجاه اليمن يجب أن تتغيَّر، مقترحًا إعطاء اليمنيين الجنوبيين حقهم في الاستقلال عن الشمال وإدارة قرارهم السياسي والاجتماعي.

وأضاف في حوار تلفزيوني مع فضائية “روتانا خليجية” إن نجاح هذا الأمر في الجنوب قد يجعل هناك تجربة أخرى ناجحة في الشمال قد تنهي وجود الحوثي.

بعد فشل مفاوضات جنيف

الكاتب الصحفي عبدالله ناصر العتيبي يجب ان تتغير الاستراتيجيه السعودية لدينا في اليمن وعلينا إعطاء الجنوبيين حقهم في الاستقلال عن الشمال وإدارة قرارهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي ونجاح هذا الأمر في الجنوب قد يجعل هناك تجربه أخرى ناجحة في الشمال pic.twitter.com/yH0rUwBqGs — مالك اليزيدي اليافعي (@malekalyazidi) September 9, 2018

ويطالب الجنوبيون بالانفصال واستعادة دولتهم، وخلص تقرير للأمم المتحدة، بداية هذا العام إلى أن مسألة انفصال الجنوب أصبحت “احتمالية حقيقية”، في ظل ضعف سلطة الحكومة الشرعية.

ويحمّل كثير من الجنوبيين الوحدة اليمنية مسؤولية ما يقولون إنه ظلم وإفقار لهم وتمييز ضدهم من قبل سلطات الشمال في عهد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.