كاتب سعودي يقترح إعطاء “الجنوبيين” في اليمن حقهم في الاستقلال عن الشمال (فيديو)

كاتب سعودي يقترح إعطاء “الجنوبيين” في اليمن حقهم في الاستقلال عن الشمال (فيديو)

اقترح الكاتب عبدالله ناصر العتيبي إعطاء اليمنيين الجنوبيين حقهم في الاستقلال عن الشمال وإدارة قرارهم السياسي والاجتماعي.

المصدر: فريق التحرير

قال الكاتب الصحفي السعودي عبدالله ناصر العتيبي، إن الإستراتيجية السعودية تجاه اليمن يجب أن تتغيَّر، مقترحًا إعطاء اليمنيين الجنوبيين حقهم في الاستقلال عن الشمال وإدارة قرارهم السياسي والاجتماعي.

وأضاف في حوار تلفزيوني مع فضائية “روتانا خليجية” إن نجاح هذا الأمر في الجنوب قد يجعل هناك تجربة أخرى ناجحة في الشمال قد تنهي وجود الحوثي.

ويطالب الجنوبيون بالانفصال واستعادة دولتهم، وخلص تقرير للأمم المتحدة، بداية هذا العام إلى أن  مسألة انفصال الجنوب أصبحت “احتمالية حقيقية”، في ظل ضعف سلطة الحكومة الشرعية.

ويحمّل كثير من الجنوبيين الوحدة اليمنية مسؤولية ما يقولون إنه ظلم وإفقار لهم وتمييز ضدهم من قبل سلطات الشمال في عهد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

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