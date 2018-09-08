السعودية.. ما السر وراء حرائق نخيل خيبر (فيديو)

تداول نشطاء سعوديون على مواقع التواصل، مقاطع لاحتراق أشجار نخيل في محافظة خيبر.

وأكد الدفاع المدني السعودي السبت، استمرار عمل فرقه لمكافحة حريق بأشجار نخيل في منطقة خيبر القديمة نشب عصر السبت.

وقال مصدر في دفاع مدني المدينة المنورة في تصريح لصحيفة “سبق” “تود مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة أن توضح حقيقة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول الحرائق في محافظة خيبر، وأنها مستمرة لمدة خمسة أيام”.

وأضاف “الحوادث التي بدأت مع بداية حالة عدم الاستقرار بمحافظة خيبر بلغت ثلاثة حوادث في أوقات وأماكن مختلفة، كان الحادث الأول يوم الأربعاء الماضي بقرية الوادي، وتم السيطرة عليه في حينه”.

وأكد أن “الحادث الثاني كان بخيبر القديمة، واستمر حتى صباح يوم الخميس؛ إذ تسببت الرياح ووعورة التضاريس في سرعة انتشار الحريق بمساحة ٥٠٠ ألف متر مربع تقريبًا، وتم السيطرة عليه”.

وبين أن “الحادث الثالث وقع عصر أمس السبت في خيبر القديمة، وفي موقع آخر، وما زالت فرقنا في الموقع، والحادث في مراحله النهائية للسيطرة”.

وفي الوقت الذي يربط فيه البعض تلك الحرائق بحالات عدم الاستقرار الجوي التي تكون مصحوبة بالصواعق والرياح القوية، يرى البعض أنها بفعل فاعل، وهو ما دعا الدفاع المدني لإصدار تصريح أكد فيه أنه سيعلن نتائج التحقيق بتلك الحرائق قريبا.