بالفيديو.. الفنانة السعودية إلهام علي تكشف حقيقة طردها من المملكة

ردت الفنانة السعودية إلهام علي المقيمة بالبحرين على الأخبار التي يتم تداولها بشأن طردها من المملكة، لافتة إلى أنها صوّرت من قبل عدة أعمال في بلادها بشكل عادي ولكنها ليست مضطرة دائمًا لتقديم تبريرات والرد على الشائعات.

ولفتت إلهام في فيديو عبر صفحتها بتطبيق “سناب شات” إلى أنها فوجئت بمجموعة فتيات يطلبن التصوير معها بأحد المولات وقبلها كانت إحداهن تقول “هذه هي الفنانة المطرودة من السعودية”، متعجبة من نفاق بعض الناس وعدم احترامهم للآخرين رغم أنهم غير مضطرين لحبها أو حتى كرهها.

وفي السياق ذاته احتفلت إلهام علي بعيد ميلادها من خلال استعراض الهدايا باهظة الثمن التي حصلت عليها من قبل محبيها وأصدقائها، ومنها باقة من الورود التي كشفت عمرها إذ ظهرت مكتوبًا عليها “33”.

وانتهت إلهام علي مؤخرُا من تصوير دورها بالمسلسل السعودي “بشر” بمشاركة عدد كبير من نجوم الدراما بالمملكة، والمقرر عرضه في الفترة المقبلة على التلفزيون السعودي وعدد من القنوات الخليجية.