تفاصيل مثيرة في واقعة محاولة شاب دهس مشرفة تربوية بالسعودية

أحالت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية شابًا حاول دهس مشرفة تربوية ورضيعها وطاردها في محايل عسير خلال عودتها من زيارة إحدى المدارس مطلع الأسبوع، إلى مستشفى الصحة النفسية للتأكد من حالته العقلية.

وقال أحد أقارب الشاب لصحيفة “سبق” المحلية، في تفاصيل مثيرة حدثت في يوم الواقعة، إن قريبه يعيش حالة نفسية صعبة مؤخرًا، حيث قام في اليوم نفسه وبعد محاولته دهس المشرفة بمطاردة ابن عمه والاصطدام بمركبته قبل أن يعتدي عليه بالضرب، حيث نقل للمستشفى، كما قام إلى جانب ذلك بالاعتداء بالضرب داخل التوقيف على أحد الموقوفين ما استدعى نقل الموقوف المعتدى عليه أيضًا للمستشفى.

ولفت قريبه أنه زاره في التوقيف، وأكد له أنه لا يعلم عن شيء مما قام به، وأنه يهذي وينادي بعبارات وأسماء.

كما قال عدد من المواطنين إن الشاب أثار الرعب في نفوسهم من خلال محاولاته أيضًا الاصطدام بمركباتهم قبل حادثة المشرفة.

وكانت النيابة العامة بمحافظة محايل قد فتحت تحقيقًا مع الشاب بعد إحالة الشرطة له.

يذكر أن المشرفة التربوية زينب بنت أحمد لاحق قد كشفت سابقًا لحظات الرعب التي عاشتها بعد تعرضها لمطاردة من شخص أثناء عودتها من زيارة إحدى المدارس لمتابعة سير العمل في اليوم الأول من الدراسة لهذا العام.