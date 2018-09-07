إصابة الشيخ سعيد القحطاني مؤلف “حصن المسلم” بالسرطان

كشفت الفحوص الطبية التي أجراها مؤلف الكتاب الشهير “حصن المسلم”، الشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني، في المملكة العربية السعودية عن إصابته بالسرطان.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الشيخ القحطاني مصاب بسرطان الكبد.

ووفق صحيفة “سبق” المحلية، اشتغل “القحطاني” منذ صغره بالعلم واشتهرت مؤلفاته، وترجمت إلى عدة لغات أجنبية، تجاوزت 44 لغة لكتاب “حصن المسلم” فقط، كما له المئات من المؤلفات الفقهية المتنوعة.

ولد “القحطاني” العام 1372هـ، وتخرج في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود العام 1404هـ، ثم حصل على الماجستير العام 1412هـ، برسالة عنوانها؛ “الحكمة في الدعوة إلى اللَّه”، ثم حصل على الدكتوراه العام 1419هـ، برسالة عنوانها؛ “فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري”.