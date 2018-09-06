مقتل مدرب أمريكي وإصابة طيار سعودي في تحطم مروحية بالرياض

مقتل مدرب أمريكي وإصابة طيار سعودي في تحطم مروحية بالرياض

وزارة الحرس الوطني السعودية، قالت إن لجان التحقيق ما زالت تستكمل إجراءاتها؛ لمعرفة أسباب الحادث.

المصدر: إرم نيوز

 ذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية، اليوم الخميس، أن مدربًا أمريكيًا يعمل مع الحرس الوطني، لقي حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر في مطار بالرياض، أثناء القيام بنشاط روتيني.

وقالت وزارة الحرس الوطني السعودية، في بيان نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، “إنه في صباح يوم الخميس، وأثناء التدريب التحويلي المعتاد في مطار خشم العان بالرياض، وقع حادث لطائرة عمودية طراز AH6i، نتج عنه وفاة المدرب بول ريدي (أمريكي الجنسية)، وإصابة المتدرب الملازم أول طيار هشام بن عبدالعزيز آل الشيخ، والذي تم نقله لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني؛ لتلقي العلاج وحالته مستقرة ولله الحمد”.

وتابعت: “ما زالت لجان التحقيق تستكمل إجراءاتها؛ لمعرفة أسباب الحادث”.

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