مشاجرة ثم دهس.. نهاية خلاف بين سعوديين في مكة

انتهى خلاف بين شخصين على دهس أحدهما داخل موقف السيارات الخاص بأحد مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية.

وأقدم قائد مركبة على دهس سعودي؛ إثر الخلاف الذي وقع بينهما داخل أحد مولات منطقة مكة المكرمة، بعدما كاد أحدهما خلال قيادته سيارة من نوع “كامري” أن يصدم الآخر عن طريق الخطأ، ليدخل الطرفان في مشاجرة انتهت بدهس قائد السيارة للشخص الآخر.

ووفق صحيفة “سبق” المحلية، قال شقيق المجني عليه، إن أخاه (41 عامًا) تعرض لحادثة دهس قبل يومين داخل موقف سيارات المول، لافتًا إلى أن شقيقه حاول تفادي المشكلة مع الجاني، لكن الأخير أقدم على دهسه عدة مرات، متسببًا في بتر إحدى قدميه وحدوث تمزق كامل في العضلات.

بدورها، فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا بالحادثة؛ للتوصل إلى الجاني وكشف ملابساتها، كما تم نقل المجني عليه للمستشفى.