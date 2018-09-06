بدء محاكمة عوض القرني بالسعودية.. والنيابة تطلب الإعدام

كشف ناشطون وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، عن بدء محاكمة الداعية السعودي عوض القرني، وعن طلب النيابة العامة القتل تعزيرًا له، على التهم الموجهة إليه، على غرار رفيقه سلمان العودة وبقية المعتقلين ضمن الخلية الاستخبارية.

وقالت الحسابات إن المحكمة الجزائية المختصة عقدت الجلسة في حضور ممثلين من ذويه ووسائل الإعلام وهيئة حقوق الانسان، كما هو الحال بالنسبة لجميع المتهمين.

وتتوالى هذا الأسبوع جلسات قضائية لمحاكمة المتهمين في ما يعرف بالخلية الاستخبارية.

وكان أول المقدمين للمحاكمة الداعية سلمان العودة، الذي طالبت النيابة السعودية بحسب تقارير إعلامية بإعدامه أول أمس الثلاثاء، بعد توجيه تهم عديدة، وصلت نحو 37 تهمة، بينها محاولة قلب النظام السعودي، والانتماء لجهات ومكونات غير مرخصة.

و”الخلية الاستخباراتية” هي الإشارة الرسمية لما قِيل إنه اعتقال عدد من الدعاة والشخصيات في المملكة، أبرزهم إضافة إلى العودة، وعوض القرني، علي العمري، ومحمد الهبدان، وغرم البيشي، والشيخ عبدالمحسن الأحمد، ومحمد عبدالعزيز الخضيري، وإبراهيم الحارثي، وحسن إبراهيم المالكي.

وتسلم للمتهمين في أولى الجلسات التهم الموجهة لهم ويتاح لهم الحصول على محامين على نفقة الدولة ويمتعون بالمهل التي يطلبونها للرد على التهم، فعلى سبيل المثال قالت صحيفة “عكاظ” السعودية إن المتهم علي العمري طلب مهلة شهرًا، والحصول على محامٍ على نفقة الدولة للرد على التهم، وهو ما وافق عليه قضاة المحكمة على الفور.