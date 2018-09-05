“الراي” الكويتية تصف نجل سلمان العودة بـ”الإرهابي” وتتهمة بمحاولة تضليل الرأي العام

هاجمت صحيفة “الراي” الكويتية، يوم الخميس، الداعية السعودي المعتقل في بلده، سلمان العودة، ووصفت نجله عبدالله بـ”الإرهابي” متهمة إياه بأنه حاول تضليل الرأي العام فيما يتعلق بالتهم الموجهة لوالده.

وقالت الصحيفة في “توضيح وتنويه” إنها “نشرت أمس (الأربعاء) خبر بدء محاكمة سلمان العودة في السعودية، واستندت في بعض المعلومات فيه إلى ما جاء على لسان نجله عبدالله، حيث تبين لاحقاً أن ما أورده الأخير عار عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة”.

وأضافت “الراي” في توضيحها: “تبين أن العودة يواجه تهماً خطيرة تمس أمن المملكة العربية السعودية الذي يعتبر خطاً أحمر لا يمكن التساهل في شأنه، وليس من بين التهم التي يبلغ عددها 37 ما جاء على لسان نجله عبدالله الهارب خارج المملكة والمصنف كإرهابي والذي حاول تضليل الرأي العام”.

وتابعت: “من أبرز التهم التي يواجهها العودة في محاكمته أمام القضاء السعودي المشهود له بالنزاهة والعدل: السعي لزعزعة بناء الوطن وإحياء الفتنة وتأليب المجتمع على الحكام وإثارة القلاقل والارتباط بشخصيات وتنظيمات وعقد اللقاءات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة لتحقيق أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي”.

وكانت الصحيفة الكويتية اليومية نشرت الأربعاء تصريحات للعودة الابن، قال فيها إن “النيابة طالبت بالقتل تعزيراً لوالده، وقدمت 37 تهمة إحداها إنشاؤه منظمة النصرة في الكويت للدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه عضو بمجلس الإفتاء الأوروبي، واتحاد علماء المسلمين، مع تهم أخرى تتعلق بتغريدات على تويتر”.

ولم يعلق العودة الابن -وهو أكاديمي يحمل شهادة الدكتوراه في القانون ويقيم في الولايات المتحدة الأمريكية- على اتهامات الصحيفة له حتى ساعة إعداد هذا التقرير، فيما ينشط على الدوام عبر حسابه في موقع “تويتر” في الدفاع عن والده ويشكك بالتهم الموجهة ضده.

وهيمنت محاكمة الداعية العودة، يوم الثلاثاء، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، على اهتمامات وسائل الإعلام داخل السعودية وخارجها بجانب تفاعل لافت من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالنظر لكونها محاكمة علنية ظهر فيها العودة لأول مرة منذ توقيفه قبل عام.

كما تكتسب محاكمة سلمان العودة، أهمية إضافية لكونه الأول من بين عدد آخر من الدعاة والكتاب والأكاديميين الذين تم توقيفهم بشكل متزامن في سبتمبر/ أيلول الماضي في اتهامات بالقضية المعروفة باسم “الخلية الاستخبارية” التي يتهم أفرادها بممارسة أعمال تهدد أمن المملكة.