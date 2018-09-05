بالفيديو.. رجل يمزق ملصقًا إعلانيًا بسبب صورة فتاة في السعودية

بالفيديو.. رجل يمزق ملصقًا إعلانيًا بسبب صورة فتاة في السعودية

#إرم_نيوز

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

أثار مقطع فيديو لرجل مجهول وهو يمزق صورة امرأة من ملصق إعلاني كبير مثبت على أحد الطرقات السريعة في السعودية، جدلًا واسعًا في المملكة.

ويظهر في الفيديو -الذي يقول نشطاء سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، إنه في منطقة جازان، جنوب المملكة- رجل توقف بسيارته قرب لوحة إعلان كبيرة تروج لمركز صحي، وبدأ يمزق صورة فتاة في الإعلان.

ولم تتضح هوية الرجل ودوافعه لذلك التصرف، وما إذا كان وحده، لكن سبق أن شهدت المملكة حوادث مماثلة في السنوات التي كان فيها أكبر بلد خليجي يطبق تفسيرات محافظة للشريعة الإسلامية، قبل أن يتراجع عنها في العامين الماضيين.

وردًا على تصرف الرجل بتمزيق الإعلان، تعهد المركز الطبي صاحب الإعلان، عبر أحد المحامين برفع دعوى قضائية ضده، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من النيابة العامة حول الحادثة.

وشهد الفيديو تداولًا لافتًا في موقع “تويتر” وسط انتقادات حادة للرجل، وعدد قليل من المدافعين عنه في بلد يسير بسرعة نحو الانفتاح بعد عقود من سيطرة مفاهيم دينية محافظة على المجتمع.

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