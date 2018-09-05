قوات سعودية وأمريكية تتدرب على نتائج أسلحة الدمار الشامل

تستعد القوات المسلحة السعودية مطلع الأسبوع القادم، لتنفيذ التمرين العسكري المشترك “درع الوقاية 2” مع القوات الأمريكية، بمشاركة من وزارة الصحة والدفاع المدني.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، سوف يُنفذ التمرين الذي لم تحدد مدته، في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط، ويهدف إلى إدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة الدمار الشامل.

وأشارت إلى أن التمرين يستهدف الوصول إلى أعلى درجات التنسيق بين جميع أفرع القوات المسلحة، وتحقيق التعاون والتكامل على المستوى الوطني مع الجهات المشاركة من القطاعات الحكومية الأخرى، لتحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لهذا النوع من الأزمات.

وفي نهاية 2016، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرارًا يؤكد أن انتشار أسلحة الدمار الشامل يشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات، إن بلاده مع واشنطن “ستنهي أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية وإيران وأي مكان”.