بعد سلمان العودة.. بدء محاكمة عبدالعزيز العبداللطيف ومحمد الهبدان في السعودية

أفاد ناشطون وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، بعقد جلسات محاكمة لعدد من المعتقلين في المملكة العربية السعودية.

ويدور الحديث عن محاكمة الدكتور محمد الهبدان، والدكتور عبدالعزيز عبداللطيف.

وقالت بعض الحسابات إن المحكمة الجزائية عقدت جلسة محاكمة للمشرف العام على مؤسسة نور الإسلام، الدكتور محمد الهبدان، ووجهت إليه النيابة العامة تهمًا أبرزها “التعاطف مع الإخوان”، وطالبت بالحكم علية بالسجن 20 عامًا.

وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أيضًا، اليوم جلسة محاكمة، للأستاذ المشارك بقسم العقيدة في جامعة الإمام الدكتور عبدالعزيز العبداللطيف، ووجهت النيابة العامة إليه خلالها عدة تهم أبرزها “الخروج على ولي الأمر” و”التعاطف مع الإخوان”.

وتجري المحاكمات بحضور وسائل الإعلام وممثلين عن ذوي المتهم وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان.

وكانت السلطات السعودية قد بدأت أمس الثلاثاء محاكمة الداعية سلمان العودة، في حين ترددت تقارير أن آخرين بدأت محاكمتهم اليوم، وجميعهم من المنتمين لما يعرف بـ”الخلية الاستخباراتية” وهي الإشارة الرسمية لما قِيل إنه اعتقال عدد من الدعاة والشخصيات في المملكة، أبرزهم إضافة إلى العودة، عوض القرني، وعلي العمري، ومحمد الهبدان، وغرم البيشي، والشيخ عبدالمحسن الأحمد، ومحمد عبدالعزيز الخضيري، وإبراهيم الحارثي، وحسن إبراهيم المالكي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى كالإعلامي فهد السنيدي، والشاعر زياد بن نحيت، الذي أفرج عنه لاحقًا.