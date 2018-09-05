بعد سلمان العودة.. بدء محاكمة علي العمري بالسعودية فمن هو؟

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الأربعاء، في المملكة العربية السعودية النظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد الناشط المرتبط بجماعة الإخوان علي العمري وفقًا لوسائل إعلام محلية، وحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق صحيفة “سبق” المحلية فإن المتهم (لم تذكر اسمه) اتهم بعدد من التهم وذلك بحضور وسائل الإعلام وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان، وقد تم تسليمه لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة، فيما وصل عدد التهم إلى 30 تهمة.

وقال ناشطون في معلومات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن المتهم المقصود هو علي العمري.

وطالبت النيابة القتل تعزيرا للمتهم.

وجاءت تفاصيل التهم كالآتي:

1. الانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل المملكة (تنظيم جماعة الإخوان المسلمين) الذي يعمل بسرية تامّة وفق برامج ومنهجية معينة، بهدف إثارة الفتنة، وزعزعة الأمن، ومناهضة الدولة، والخروج على ولاة الأمر، وتغيير الأنظمة الحاكمة في البلاد العربية، والعمل على تحقيق أهدافه داخل المملكة وخارجها مستهدفاً فئة الشباب باستقطابهم وتدريبهم تحت غطاء ديني بالمشاركة في الحلقات والبرامج التربوية والأعمال التطوعية والأنشطة الدعوية، والعمل على كسب الثقة في رموز التنظيم بتدريس كتبهم وتبني أفكارهم تنفيذاً لأجندات معادية لهذه البلاد وتحقيقاً لمصالح خارجية .

2. إنشاؤه مكاتب تابعة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابي في دول عربية تُعنى بفئة الشباب واستقطابهم وتدريبهم وإلحاقهم ببرامج وأنشطة بقصد انخراطهم في التنظيم المشار إليه.

3. إنشاؤه قناة فضائية في دولتين عربيتين لنشر فكر ومنهج تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي .

4. إنشاؤه بإحدى الدول المجاورة مركزاً للدراسات والبحوث وإصداره كتباً تعنى بفئة الشباب وإنشاؤه مجلة بقصد نشر فكر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي والترويج له.

5. إنشاؤه منظمة تعنى بفئة الشباب وتدريبهم داخل المملكة وخارجها وتحفيزهم بتقديم الجوائز لهم والسفر إلى دول سياحية عبر برنامج للانضمام لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابي تحت غطاء ترفيهي ثقافي بأسلوب يتناسب مع فئاتهم العمرية، واستخدامه لشبكة الإنترنت والفضائيات لتحقيق ما يصبو إليه التنظيم المذكور .

6. إثارة الفتنة وإضعاف اللحمة الوطنية والتأليب ضد ولاة أمر هذه البلاد بالتشكيك فيهم والدعوة إلى الخروج عليهم بزعم عدم شرعيتهم .

7. الدعوة والتحريض على القتال في مواطن الفتن والاضطراب المجرَّم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/٤٤ وتاريخ 3/4/1435هـ ورقم ١٦٨٢٠ وتاريخ 5/5/1435هـ .

8. تمجيده وإعجابه بأحد رموز تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي (سيد قطب) المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/٤٤ وتاريخ 3/4/1435هـ ورقم ١٦٨٢٠ وتاريخ 5/5/1435هـ .

9. تأييده للمظاهرات والمسيرات وتمجيده للثورات في بعض البلاد العربية والمشاركة في لقاءات تلفزيونية تدعو إلى قيام الثورات وتغيير الأنظمة الحاكمة وتصوير الثورات بأنها آمنة وطبيعية والحث عليها بزعم أنها ترفع الظلم.

وكانت السلطات بدأت أمس الثلاثاء محاكمة الداعية سلمان العودة، وقد أشارت تقارير إلى أن آخرين بدأت محاكمتهم اليوم، وجميعهم من المنتمين لما يعرف بـ”الخلية الاستخباراتية” وهي الإشارة الرسمية لما قِيل إنه اعتقال عدد من الدعاة والشخصيات في المملكة، أبرزهم إضافة إلى العودة، عوض القرني، وعلي العمري، ومحمد الهبدان، وغرم البيشي، والشيخ عبدالمحسن الأحمد، ومحمد عبدالعزيز الخضيري، وإبراهيم الحارثي، وحسن إبراهيم المالكي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى كالإعلامي فهد السنيدي، والشاعر زياد بن نحيت، الذي أفرج عنه لاحقًا.

من هو علي العمري

واشتهر العمري بتأسيسه ما يسمى “منظمة فور شباب” التي عملت كواجهة لنشر الفكر الإخواني، إذ إن تجمعاتها ونشاطاتها حضرها قادة بارزون في التنظيم الدولي للإخوان.

وقبل سنوات من اعتقال العمري جاء في مقال على صحيفة “عكاظ” السعودية أن “العمري هو أحد أهم منظري “الثورات” والمحرضين على خروج الشباب لمناطق القتال، ولا يزال يعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في العالم الإسلامي بشكل خاص من خلال مشاريع “ثورية” عدة يسعى إلى ترسيخها في أذهان الشباب من خلال منظمة «فور شباب» عبر عدد من البرامج التي تعرضها قناة المنظمة، ويقدمها دعاة من تنظيم الإخوان الإرهابي، من بينهم المصري وجدي غنيم الذي اشتهر بشتم رموز في المملكة”.