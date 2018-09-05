بتعليق حسابه.. “تويتر يهز المريسل هز”

تجاوب موقع التواصل الشهير “تويتر” على ما يبدو مع بلاغات ناشطين ومتابعين بحق الإعلامي الرياضي السعودي عبدالعزيز المريسل، حيث توقف حساب ينشط عليه عن العمل، فيما عبر ناشطون عن سخريتهم وارتياحهم لإيقاف حسابه عبر هاشتاغ #تويتر_يهز_المريسل_هز.

وجاء الوسم ردا على تغريدة نشرها “المريسل” قبل إيقاف حسابه بوقت قليل، قال فيها: “أقسم بمن أحل القسم لأهزهم هز يتحدثون عنها لأحفادهم، تذكروا هذه التغريدة واحفظوها، فأنا لا أهدد، بل أفعل”.

وأبدى عدد كبير من السعوديين غضبهم من “المريسل” عقب نشره مقطع فيديو برفقة ابنته، وصفه كثيرون بالمسيء للطفولة، حيث ظهر معها بشكل لا يليق وهو يداعبها، على خلفية محاولته خداع المعارض المثير للجدل غانم الدوسري.

ولم يكتف ناشطون بتقديم بلاغات ضد “المريسل” لإدارة موقع “تويتر” الذي ينشط عليه، بل قاموا بتقديم بلاغات عديدة إلى تطبيق “كلنا أمن” الإلكتروني وللنيابة العامة، التي يبدو أنها أيضا استجابت لهم، بعد سريان أنباء عن إحالته إليها.

ورغم أن القضية أثيرت على خلفية مقطع الفيديو الذي أرسله المريسل إلى الدوسري، لكن ناشطين محسوبين على الوسط الرياضي، رأوها فرصة مناسبة لانتقاد عمله الإعلامي، وتهجمه الدائم على نادي النصر، على حد تعبيرهم.

ودخل الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي على الخط، حيث كشفت تقارير صحفية عن اتخاذه قرارا بوقف عدد من الإعلاميين المتجاوزين “مهنيا”، من بينهم عبدالعزيز المريسل.

ومع استمرار الزوبعة التي أثيرت ضد الإعلامي الرياضي، التزمت الجهات الرسمية الصمت حيال مقطع الفيديو الذي نشره “المريسل” والأنباء التي وردت عن إحالته للنيابة العامة، حيث لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي بشأن ذلك، خاصة مع ظهور “المريسل” في تغريدته على “تويتر” عقب أنباء عن إحالته، ليختفي بعدها حسابه عن الموقع الاجتماعي بعد اتخاذ “تويتر” قرارا بإيقافه.